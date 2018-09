7. September 2018, 18:56 Uhr Irak Proteste im Süden eskalieren

Aus sozialer Not gehen seit Wochen in der Provinz Basra Tausende auf die Straße. Ungewöhnlich ist, dass sich die Demonstrationen in der schiitischen Provinz auch gegen Iran richten.

Von Dunja Ramadan

Im südirakischen Basra gehen seit Wochen Tausende Menschen auf die Straße. Die vorwiegend schiitische Bevölkerung klagt über verschmutztes Trinkwasser, Stromknappheit, Arbeitslosigkeit und Korruption. Viele Demonstranten kritisieren zudem den Einfluss Irans im Land - eine ungewöhnliche Forderung unter irakischen Schiiten, da sich Iran als deren Schutzmacht begreift. In Chören riefen die Demonstranten "Freies Basra, Iran raus", oder: "Auch wenn wir zu zehnt oder zu hundert sterben, wir werden unser Anliegen nicht aufgeben." Neun Demonstranten kamen in der vergangenen Woche ums ...