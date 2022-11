Eine der ersten Amtshandlungen von Mohammed Shia al-Sudani: Er besuchte ein öffentliches Krankenhaus in Bagdad.

Korruption ist die größte Gefahr für den Irak, sagt Mohammed Shia al-Sudani. Der neue Premier über seine Pläne, den Konflikt um die Kurdengebiete, die Proteste in Iran und die Umweltverschmutzung im Land.

Von Mirco Keilberth, Bagdad

Der Irak hat wieder eine demokratisch gewählte Regierung. Die Parlamentsabgeordneten brauchten ein Jahr, bis sie sich Ende Oktober auf Mohammed Shia al-Sudani als Premierminister einigen konnten. SZ-Nahost-Korrespondent Mirco Keilberth traf ihn zusammen mit einer kleinen Gruppe irakischer und internationaler Journalisten in seinem Amtssitz in Bagdad.

SZ: Dank des drastisch gestiegenen Ölpreises verfügt Ihre Regierung über ein Rekordbudget. Was wollen Sie mit dem Geld anfangen?

Mohammed Shia al-Sudani: Hauptziel ist die Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den Bürgern und dem Parlament - durch weniger Armut, mehr Gesundheit, Bildung und Dienstleistungen für arme Leute. Ich habe deswegen als eine meiner ersten Amtshandlungen ein staatliches Krankenhaus in Bagdad besucht. Eine weitere Priorität ist die Fortsetzung der ökonomischen Reformen. Wir können nicht nur auf die Ölkrise und die dadurch hohen Preise vertrauen.

Doch am wichtigsten ist die Bekämpfung der Korruption. Sie ist die größte Gefahr für den Irak, sie zerstört die gerechte Verteilung der Öleinnahmen und des Wohlstandes. Wir werden gegen jeden vorgehen, der den Wohlstand der Iraker stiehlt. Wir werden die internationale Gemeinschaft bitten, das gestohlene und außer Landes gebrachte Geld wiederzubekommen.

Korruption ist im Irak weitverbreitet. Wie wollen Sie diese bekämpfen?

Jeder bestechliche Regierungsbeamte wird zukünftig entlassen. Vor meiner Zeit geschah die Korruption unter den Augen der Minister. Das wird in meiner Regierungszeit nicht geschehen. Ich werde Monitoring-Büros öffnen, Komitees werden die Geldflüsse der Ministerien überwachen, abgesegnet vom Parlament.

Ich weiß, die Mehrheit der Iraker hat aufgrund ihrer Erfahrung mit anderen Regierungen Zweifel an unserem Willen, die Korruption zu beenden. Die in diesem Jahr aufgedeckte Hinterziehung von drei Milliarden Dollar aus den Kassen des Zolls und der für Steuern zuständigen Finanzbehörde sind der größte Korruptionsfall seit der US-Invasion im Jahr 2003 - und der Staat ist selbst beteiligt. So etwas ist nur durch den politischen Schutz mächtiger Offizieller in den Institutionen möglich. Diese konnten das Geld durch ein bestimmtes Büro mehr als acht Monate lang abfließen lassen. Ich habe zu diesem Fall bereits als Parlamentsabgeordneter recherchiert. Jetzt sorge ich dafür, dass jeder, der daran beteiligt war, zur Rechenschaft gezogen wird.

Der Irak ist derzeit nicht in der Lage, seine Grenzen zu kontrollieren. Die Türkei und Iran drohen nun sogar mit militärischem Eingreifen in den autonomen Kurdengebieten. Können Sie - wie von beiden Ländern gefordert - die bewaffneten kurdischen Gruppen entwaffnen?

Trotz aller diplomatischen Versuche, unsere Souveränität zu verteidigen, können wir nicht bestreiten, dass es türkische Militärbasen im Irak gibt. Das ist nicht akzeptabel. Es handelt sich ganz klar um eine Besetzung von irakischem Staatsgebiet. Der Irak darf aber auch nicht für Attacken auf Nachbarländer benutzt werden. Wir müssen unsere Grenzen sichern und die Infiltrierung bewaffneter Gruppen auf irakischem Gebiet verhindern, wie auch deren Angriffe. Die kurdische Provinzregierung stimmt dem zu, kann aber die Gruppen nicht entwaffnen.

Die Lösung kann nur im Irak selbst liegen. Wir brauchen ein gemeinsames Vorgehen aller irakischen Parteien. Wie kann es sein, dass einige Iraker diese Aktionen rechtfertigen und andere sie verurteilen? Ein Angriff bleibt ein Angriff - auf einen Staat, der ein souveränes Mitglied der Vereinten Nationen ist. Die grenzüberschreitenden Angriffe aus Iran standen übrigens auch auf der Agenda des Treffens unserer Nationalen Sicherheitskommission, die wir nach Teheran geschickt haben. Wir haben mit Iran und der Türkei gute Beziehungen und wollen diese Probleme lösen, ohne uns neue Feinde und Konflikte zu schaffen.

Die autonome Region Kurdistan wird zum Ziel von Interventionen aus den Nachbarländern und möchte anscheinend mehr Schutz aus Bagdad. Gleichzeitig streiten Sie sich mit der Provinzregierung in Erbil um die Einnahmen aus der Ölförderung rund um die Stadt Kirkuk. Wie ist das Verhältnis zwischen der Hauptstadt und der Führung der Kurden?

Die Verteilung der Öleinnahmen ist tatsächlich ein heikles Thema zwischen Bagdad und Erbil. Die Frage muss geklärt sein, damit meine Regierung einen Haushaltsplan für dieses Jahr vorlegen kann. Wir haben sechs Monate angesetzt, um ein neues Abkommen mit Erbil abzuschließen, das auf der irakischen Verfassung beruht. Dafür werde ich eine Delegation nach Erbil schicken. Wir sind gewillt, den Verkauf des Öls aus Kirkuk zu organisieren, um sicherzustellen, dass es zu internationalen Preisen verkauft wird. Die praktischen Probleme können mit einem föderativen Management gelöst werden. Und entsprechend der Verfassung, die besagt, dass Iraks Öl und Gas den Irakern gehört.

Der Irak gehört zu den am stärksten von dem Klimawandel betroffenen Ländern. Viele Iraker verlassen ihre Heimatdörfer wegen den Folgen der Ölförderung und der Trockenheit. Was wollen Sie dagegen tun?

Neben den Sümpfen bei Basra sind auch fast alle landwirtschaftlichen Flächen im Irak vom Klimawandel betroffen. Die Iraker leiden zudem durch das Verbrennen von Gas auf den Ölfeldern unter einem inakzeptables Ausmaß an Umweltverschmutzung. Der Irak sieht sich trotz seines Reichtums existenziellen Gefahren gegenüber. Alle bisherigen Maßnahmen dagegen sind nicht im Ansatz ausreichend. Wir müssen nun zusammen mit internationalen Partnern ernsthafte Maßnahmen ergreifen, darunter Solarenergie-Projekte und eine Transformation in eine grüne Ökonomie.

Der Mord an einem amerikanischen Staatsbürger vor zwei Wochen hat eine Schockwelle unter den in Bagdad lebenden Ausländern ausgelöst. Was steckt hinter der Tat?

Der Zeitpunkt des Mordes war kein Zufall. Der Fall ist ein Test für meine Regierung und ihre Effizienz, denn der Ruf unseres Landes ist in Gefahr. Wir laden ja internationale Konzerne ein, in den Irak zu kommen und hier zu investieren. Ich verfolge die Untersuchung persönlich und hatte ein langes Gespräch mit den internationalen Beratern der irakischen Armee. Wir arbeiten zusammen mit ihnen an einem Plan, damit es bald keine Waffen mehr außerhalb der Armee gibt. Die Existenz illegaler Waffen und militärischer Gruppen sind ein weiteres großes Problem des Irak. Damit meine ich auch die Anwesenheit türkischer Truppen im Irak.

Der Irak importiert weiterhin Gas aus Iran - zu einem Preis, der weit über dem liegt, den Saudi-Arabien anbietet. Machen Sie sich nicht abhängig?

Wir fördern weniger Gas und produzieren weniger Strom, als wir verbrauchen, daher importieren wir beides aus Iran. Die Amerikaner sind darüber nicht glücklich, aber es gibt eben ein funktionierendes Netz an Stromleitungen und Pipelines zwischen beiden Ländern. Zukünftig werden wir zehn Milliarden Dollar als Reserve bereithalten, um die Lieferungen zu bezahlen, da es in der Vergangenheit immer wieder zu Lieferstopps kam, da wir die Rechnungen nicht immer begleichen konnten.

Ihre Vorgängerregierung versuchte, zwischen Iran und Saudi-Arabien zu vermitteln. Werden Sie diese Politik fortsetzen?

Eine stabile Beziehung zwischen den beiden Ländern hilft auch dem Irak. Wir kommunizieren mit den Saudis und den Iranern und wurden von beiden Regierungen gebeten, die Mediationsrollen fortzuführen.

Wie beurteilen Sie die Proteste in Iran?

Die Proteste haben keine direkten Auswirkungen auf den Irak. Wir wünschen uns die Stabilität der Nachbarländer und wollen uns nicht in deren innere Angelegenheiten einmischen. So wie wir auch nicht wollen, dass sie sich bei uns einmischen. In irakischen Gesetzen stehen über 42 Artikel zum Thema Menschenrechte. Alle Länder sollten die Rechte ihrer Bürger respektieren.