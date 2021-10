Ein Wahlplakat in der südirakischen Stadt Basra. Es gibt viele Kandidaten, aber wenig Aussicht auf Besserung.

2019 stürzten Massenproteste die Regierung in Bagdad. Nun wählen die Menschen ein neues Parlament. Doch dass sich an der Misere in ihrem Land dadurch etwas ändert, glauben nur wenige.