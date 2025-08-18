Nach dem Beginn einer Ausgrabung eines Massengrabs des Islamischen Staats (IS) hat die irakische Regierung angekündigt, alle Maßnahmen zur Identifizierung der Opfer zu ergreifen. Die Behörden schätzen, dass in dem Grad südlich von Mosul in Al-Chasfa bis zu 20 000 Opfer der Terrororganisation begraben sein könnten. Die Ausgrabung begann am Sonntag. Regierungssprecher Bassem al-Awadi erklärte, man werde alle Maßnahmen unternehmen, um die Opfer zu identifizieren, ihre Rechte zu wahren und ihre Angehörigen zu unterstützen. Zudem solle das Verbrechen dokumentiert und dessen Ausmaß der Welt vermittelt werden. Al-Awadi betonte, dass Beweise für die Verbrechen der IS-Terroristen auch Jahre nach deren Niederlage im Dezember 2017 auftauchten. Der IS kontrollierte einst große Gebiete im Irak und in Syrien. Die Organisation wurde militärisch besiegt, hat sich seitdem aber international ausgebreitet und plant weiterhin Terroranschläge.