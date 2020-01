Iran hat den irakischen Luftwaffenstützpunkt Ain Assad mit Raketen angegriffen. Iranischen Staatsmedien zufolge wurden Dutzende Boden-Boden Raketen auf die Basis abgefeuert, in der sowohl irakische als auch US-Truppen untergebracht sind.

Es handele sich um eine Vergeltungsattacke nach dem tödlichen US-Luftangriff auf den iranischen General Ghassem Soleimani, teilten die Revolutionsgarden in der Nacht zum Mittwoch mit. Ausgeführt worden sei die Aktion von der Luftfahrt-Einheit der Revolutionsgarde, die das iranische Raketenprogramm verantwortet.

Der Angriff auf die "von den Amerikanern besetzte" Basis sei "in jeder Hinsicht ein voller Erfolg", teilten die Revolutionsgarden mit. Die Basis sei vollständig zerstört worden. Das Weiße Haus teilte lediglich mit, es wisse von Berichten über einen solchen Angriff, bestätigte ihn zunächst aber nicht selbst.

Das Pentagon hat den Angriff ebenfalls bestätigt: "Am 7. Januar um etwa 5.30 Uhr Washingtoner Zeit hat Iran mehr als ein Dutzend ballistischer Raketen auf Streitkräfte der USA und Koalition abgefeuert. Es ist klar, dass diese Raketen aus Iran abgefeuert wurden und dass mindestens zwei Basen angegriffen wurden, in denen US-Truppen untergebracht sind," heißt es in einem Statement des Verteidigunsgministeriums. Die zweite angegriffene Basis ist demnach in Erbil im Kurdengebiet im Norden des Irak. In Erbil sind auch deutsche Soldaten stationiert.

Ob es bei den Angriffen Tote, Verletzte oder Sachschäden gegeben habe, sei noch unklar.

Die Luftwaffenbasis Ain Assad befindet sich in der westirakischen Provinz Anbar. Sie wurde erstmals von den US-Streitkräften nach der Invasion 2003 genutzt, bei der damals der Diktator Saddam Hussein gestürzt wurde. Später wurden dort US-Truppen für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat stationiert.