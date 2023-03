Außenministerin Annalena Baerbock hat zu Beginn eines viertägigen Besuchs im Irak weitere deutsche Unterstützung für das krisengeschüttelte Land angekündigt. Der Irak bleibe "Schlüsselfaktor für die Stabilität der Region", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag in der Hauptstadt Bagdad. Deutschland werde sich weiterhin für eine friedliche Zukunftsperspektive des Landes engagieren. Wenn es dem Irak dauerhaft gelinge, in Demokratie und Vielfalt Stabilität und Entwicklung zu erreichen, könne er zum Vorbild für die ganze Region werden, sagte Baerbock. Geplant war unter anderem ein Treffen mit Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani.