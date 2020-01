Auf den Internationalen Flughafen von Bagdad sind nach irakischen Angaben mindestens drei Raketen abgefeuert worden. Dabei habe es mehrere Opfer gegeben, teilten irakische Sicherheitsbeamte in der Nacht zum Freitag mit. Demnach landeten die Raketen vom Typ Katjuscha neben der Frachthalle, zwei Autos standen in Flammen.

Dem Nachrichtensender Al-Jazeera zufolge kam bei dem Angriff ein ranghoher Angehöriger der von der irakischen Regierung tolerierten Miliz "Populäre Mobilisierungskräfte" (PMF) ums Leben.

Zuletzt haben sich die Spannungen in der Region verschärft. Hintergrund ist die Erstürmung der US-Botschaft in Bagdad durch Mitglieder der Miliz Hisbollah-Brigaden und deren Unterstützer am Dienstag. Sie schlugen Fenster ein und verwüsteten den Empfangsbereich. Es handelte sich um einen der schwersten Angriffe auf eine diplomatische Einrichtung der USA in den vergangenen Jahren. Berichte über Verletzte gab es allerdings nicht. Grund für die Attacke waren US-Luftangriffe am Wochenende, bei denen 25 Kämpfer der Hisbollah-Brigaden getötet wurden.