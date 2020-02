Iowa-Vorwahlen:K.o. in der ersten Runde

K.o. in der ersten Runde

Bei den Demokraten in Des Moins, der Hauptstadt von Iowa, warteten sie auf Anrufe. Jeder Wahlhelfer aber, der bei ihnen anrief, landete in der Warteschleife.

Die Suche der Demokraten nach einem Präsidentschaftskandidaten beginnt mit einem Desaster. Wer in Iowa gewonnen hat? Auf jeden Fall der Mann im Weißen Haus.

Aus dem Telefon von Molly Regan kommt Gedudel. Dieses nervende, elektronische Klimpern, das man hört, wenn man in einer Warteschleife hängt. Und Molly Regan hängt jetzt schon sehr lange in einer Warteschleife. So lang, dass sie das Telefon auf Lautsprecher geschaltet und auf den Tisch gelegt hat, damit sie die Hände frei hat, um ihre Unterlagen zusammenzupacken.