Mit einem neuen Investitionsschutzgesetz will die Bundesregierung die Hürden für eine mögliche Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen deutlich erhöhen. Innenminister Alexander Dobrindt ( CSU ) hat dazu Eckpunkte vorgelegt, das bestätigte ein Ministeriumssprecher mehreren Nachrichtenagenturen. „Wir werden in einem Investitionsschutzgesetz deutlich machen, dass willkürlicher linker Vergesellschaftungs-Fetisch mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist“, sagte Dobrindt der Bild-Zeitung.

Dobrindts Plan sieht demnach drei Punkte vor: Entschädigungen bei Vergesellschaftungen sollten ausschließlich zum vollen Verkehrswert möglich sein, dieser würde durch ein Gutachten ermittelt. Zweitens müssten die Entschädigungen unmittelbar und in Geld erfolgen. Und drittens soll eine „zwingende Notwendigkeit“ der Vergesellschaftung nachgewiesen werden müssen. Instrumente wie Neubau und Förderung von Wohnraum müssten voll ausgeschöpft sein.

Damit reagiert die Bundesregierung auf die Gespräche zu einer möglichen Regierungsbildung von Linken, Grünen und SPD in Berlin. Rot-grün-rot plant laut einem Sondierungspapier die Prüfung der Vergesellschaftungen großer Wohnkonzerne. Demnach sollten Konzerne höchstens 10 000 Wohnungen besitzen dürfen, weitere Wohnungen würden in Gemeineigentum überführt. Maximal sollen als Entschädigungssumme 16 Milliarden Euro ausgegeben werden. Diese Summe wäre aber wohl deutlich unter dem Verkehrswert der etwa 140 000 Wohnungen, die laut Tagesspiegel in Berlin von einer solchen Gesetzesregelung betroffen sein könnten. Linken-Chef Luigi Pantisano sagte dazu, Dobrindt zeige mit seinen Plänen, dass ihm und der Regierung die Aktionäre der Wohnungskonzerne wichtiger seien als die Mieterinnen und Mieter in Berlin.