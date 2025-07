Topmanager versprechen bei einem Gipfel im Kanzleramt für die kommenden drei Jahre Investitionen an deutschen Standorten in Höhe von 631 Milliarden Euro. Damit wollen sie die Konjunktur stützen.

Von Bastian Brinkmann, Henrike Roßbach und Vivien Timmler, Berlin

Es ist als Signal für einen Stimmungswandel in Deutschland gedacht: Vor einem Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit Konzernchefs in Berlin kündigten die 61 beteiligten Unternehmen an, in den kommenden drei Jahren 631 Milliarden Euro am Standort Deutschland investieren zu wollen. Es ist als Beitrag zur Überwindung der aktuellen Investitionsschwäche in Deutschland gedacht. Ein Großteil der angekündigten Investitionen sind jedoch ohnehin geplante Ausgaben. Den Firmen zufolge handelt es sich bei etwas mehr als 100 Milliarden Euro um wirklich neue Investitionen.