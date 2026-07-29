In diesem Jahr feiern Polen und Deutschland 35 Jahre Nachbarschaftsvertrag, das ist auch ein Anlass, einmal mehr über Zahlungen an polnische NS-Opfer zu sprechen: Millionen Menschen wurden in Polen im Zweiten Weltkrieg von Deutschen ermordet, in Lager verschleppt oder versklavt. Erst nach der Wende zahlte die Bundesrepublik Entschädigungen an Überlebende – allerdings deutlich zu wenig, finden viele Polen. Die rechtsnationale PiS-Regierung forderte 1,3 Billionen Euro an Reparationen. Die Regierung von Donald Tusk teilt diese Forderung nicht, drängt aber auf eine sogenannte humanitäre Geste Deutschlands. Jakub Deka leitet die Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung in Warschau. Er weiß, um welche Menschen es geht, was sie erlebt haben und warum sie Hilfe benötigen.