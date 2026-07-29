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Entschädigung für polnische NS-Opfer„Zwangsarbeiter in der Landwirtschaft erhielten einmalig 2220 D-Mark“

Lesezeit: 4 Min.

 Bis zu drei Millionen Polen mussten im Zweiten Weltkrieg für das Deutsche Reich Zwangsarbeit leisten: polnische Kriegsgefangene bei der Feldarbeit 1939.
 Bis zu drei Millionen Polen mussten im Zweiten Weltkrieg für das Deutsche Reich Zwangsarbeit leisten: polnische Kriegsgefangene bei der Feldarbeit 1939. Scherl

Polen drängt darauf,  NS-Opfer zu entschädigen.  Bisher habe Deutschland nur wenig gezahlt, und an zu wenige, sagt Jakub  Deka von der Stiftung Deutsch-Polnische Aussöhnung.  Er hofft zumindest auf eine humanitäre Geste.

Interview von Viktoria Großmann, Warschau

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In diesem Jahr feiern Polen und Deutschland 35 Jahre Nachbarschaftsvertrag, das ist auch ein Anlass, einmal mehr über Zahlungen an polnische NS-Opfer zu sprechen: Millionen Menschen wurden in Polen im Zweiten Weltkrieg von Deutschen ermordet, in Lager verschleppt oder versklavt. Erst nach der Wende zahlte die Bundesrepublik Entschädigungen an Überlebende – allerdings deutlich zu wenig, finden viele Polen. Die rechtsnationale PiS-Regierung forderte 1,3 Billionen Euro an Reparationen. Die Regierung von Donald Tusk teilt diese Forderung nicht, drängt aber auf eine sogenannte humanitäre Geste Deutschlands. Jakub Deka leitet die Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung in Warschau. Er weiß, um welche Menschen es geht, was sie erlebt haben und warum sie Hilfe benötigen.

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Deutschland und Polen verhandeln noch immer über Hilfe für NS-Opfer. Leokadia Wieczorek hat das System der „Zwangsarbeit“ als Kind miterlebt. Besuch bei einer Frau, die bis heute um Unterstützung kämpft.

SZ PlusVon Viktoria Großmann

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