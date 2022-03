Wenn Putin in der Ukraine scheitere, werde er in der Heimat innerhalb von zwei Jahren seine Macht verlieren, glaubt der ehemalige Oligarch Michail Chodorkowskij.

Interview von Zita Affentranger und Bernhard Odehnal

Die Analysen von Michail Chodorkowskij sind derzeit sehr gefragt. Fast täglich gibt der ehemalige Oligarch, der über zehn Jahre in russischen Gefängnissen und Straflagern saß, internationalen TV-Sendern Interviews zum Krieg in der Ukraine. Hauptsächlich aber engagiert sich der 58-Jährige in seinem britischen Exil gemeinsam mit russischen Prominenten wie dem Schachweltmeister Garri Kasparow in einem "Russischen Antikriegskomitee". Für das Interview nahm sich Chodorkowskij dennoch ausgiebig Zeit und beantwortete von seinem Londoner Büro aus via Zoom fast eine Stunde lang in russischer Sprache geduldig und manchmal auch sehr emotional alle Fragen.