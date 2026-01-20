Anfang Dezember hat die US-Regierung ihre neue Sicherheitsstrategie vorgestellt. Ein paar Tage später tauchten Namen von Menschen, die sich gegen Hass und Hetze im Internet einsetzen, auf US-Sanktionslisten auf. Darunter die beiden Geschäftsführerinnen von Hate Aid, einer gemeinnützigen Organisation, die Menschen, die von digitaler Gewalt betroffen sind, berät und rechtlich unterstützt. Josephine Ballon (36) über das zunehmende Selbstbewusstsein der Internetplattformen unter Trump, Meinungsfreiheit, Zensur und die großen Fehler, die seit 20 Jahren gemacht wurden.
Hass auf Facebook & Co.Wem gehört das Internet?
Josephine Ballon kämpft mit der Organisation Hate Aid für Menschenrechte auf digitalen Plattformen. Ihre Gegner sind mächtig: Plötzlich steht sie auf einer Sanktionsliste der USA. Ein Gespräch über die Meinungsfreiheit in der Ära Trump.
Interview von Christina Lopinski
