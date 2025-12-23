Dieser Blick. Generalmajor Ruprecht von Butler schaut aus seinem Büro auf einen malerischen Fjord, dahinter schneebedeckte Berge, alles ist in bläuliches Licht getaucht. Es dämmert draußen. „Ich habe hier wahrscheinlich eines der schönsten Büros in der Nato“, sagt von Butler. Er ist Kommandeur des Joint Warfare Centre der Nato im norwegischen Stavanger. Von Butler ist aber auch Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Diese so fragile Zeit, diese Aufrüstung, bringt für Christen schwere Fragen mit sich.