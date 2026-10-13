Die Amerikanerin Kim Lane Scheppele kam Mitte der Neunzigerjahre nach Ungarn, um über die neue Verfassung und die Demokratisierung des Landes zu forschen. Über die Jahre verkehrte sich ihr Thema aber ins Gegenteil: Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán machte klar, wie schnell eine Demokratie zerstört werden kann, und Scheppele wurde eine der anerkanntesten Expertinnen für die Gefahren des Autoritarismus. Von Orbáns Propaganda wurde die Soziologieprofessorin an der Universität Princeton immer wieder attackiert, einmal wurde sie am Budapester Flughafen von Polizisten in Empfang genommen. Für das Budapest Forum, die jährliche Veranstaltung über Demokratie der Central European University, kehrte Scheppele nun zurück in das Land, dessen Sprache sie perfekt beherrscht.
Autoritarismus„Deutschland braucht eine CSU für den Osten“
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Die Princeton-Professorin Kim Lane Scheppele erklärt, wie sich Ungarn von Orbán befreien konnte und warum sich aus der Wahl in Sachsen-Anhalt etwas Positives herauslesen lässt.
Interview von Verena Mayer, Budapest
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