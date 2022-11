Politische Gefangene in Belarus

Seit Montag liegt die inhaftierte belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa im Krankenhaus, der Grund ist unbekannt. Im Interview spricht ihre Schwester Tatjana Chomitsch über das, was die Familie durchmacht und was sie über die Haftbedingungen weiß.

Interview von Silke Bigalke, Moskau

Maria Kolesnikowa hat das Regime in Minsk herausgefordert, indem sie sich nie Angst einjagen ließ. Während der Massenproteste 2020 stand sie in vorderster Reihe, den bewaffneten Einsatzkräften gegenüber. Als der Geheimdienst sie aus dem Land schleppen wollte, ihr sogar mit dem Tod drohte, zerriss sie ihren Pass. Die Musikerin, die zur Freiheitskämpferin wurde, ging ins Gefängnis, anstatt zu fliehen. Dort trägt sie weiterhin den roten Lippenstift, ihr Markenzeichen, und lächelt so viel wie möglich - berichten jene, die sie hinter Gittern erlebt haben.