1. Oktober 2018, 07:22 Uhr Interview am Morgen: Integration "Es geht darum, sich zugehörig zu fühlen"

160 Nationen, 154 Sprachen in einer Stadt: Offenbach gilt als Vorbild in Sachen Integration. Wie gelingt das? Ein Gespräch mit Peter Schneider, der sechs Jahre lang dort Bürgermeister war.

Interview von Leila Al-Serori

Der deutsche Rapper Haftbefehl sagte 2014 einmal über seinen Geburtsort: "Offenbach ist eine schlimme Stadt." Lange Zeit galt die Nachbarstadt von Frankfurt als die ungeliebte kleine Schwester, als eine Art Ghetto mit hoher Kriminalität. Doch zuletzt machte Offenbach am Main mit seiner erfolgreichen Integrationspolitik positiv von sich reden. Die vergangenen sechs Jahre war dafür Peter Schneider als zuständiger Bürgermeister und Sozialdezernent verantwortlich. Im September verabschiedete sich der 62-jährige Grüne in den Ruhestand.

SZ: Offenbach gilt als Vorbild in Sachen Integration. Und das obwohl in Ihrer Stadt an die 160 Nationen leben, es werden 154 Sprachen gesprochen. 60 Prozent der Einwohner haben Migrationshintergrund. Wie schafft man das?

Peter Schneider: Wir haben eine lange Tradition der Integration. Offenbach war eine Industriestadt. Es gab also jede Menge Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor, die für die sogenannten Gastarbeiter der ersten Generation interessant waren. Dadurch kamen früh viele Zuwanderer, die ihre eigenen Communities bildeten. Die Italiener haben hier ihre eigene Gemeinde, genau wie die Griechen, Türken und so weiter. Es gibt verschiedene Kirchen und Moscheen. Oder eigene Fußballvereine wie den FC Marokko und den Türk SC. Das macht es leichter, Anschluss zu finden und sich einzuleben.

Das klingt natürlich erst einmal gut - birgt aber auch die Gefahr von Parallelgesellschaften.

Absolut. Das wird bei uns auch sehr aufmerksam verfolgt. Wir versuchen mit runden Tischen die Offenbacher miteinander zu vernetzen, wir haben Arbeitsgruppen für Missstände eingerichtet. In den Communities sind viele ehrenamtlich tätig. Außerdem setzen wir auf ein verstärktes Quartiersmanagement in Stadteilen, wo Sozialarbeit besonders notwendig ist.

Und das ist ausreichend?

Im Großen und Ganzen haben wir keine nennenswerten Probleme, keine gröberen Gewaltvorkommnisse. Die Menschen fühlen sich wohl: Es geht darum, sich zugehörig zu fühlen - ohne dass die Wurzeln ausradiert werden müssen. Es geht um Integration und nicht um Assimilation. In dem Moment, wo man sich ernstgenommen fühlt, fühlt man sich zuhause. Aber natürlich kommt es auch bei uns zu Friktionen. So haben vor kurzem jugendliche Muslime in einem Einkaufszentrum den Rabbi angepöbelt. Wir versuchen da aber schnell zu reagieren.

Offenbach ist durch die Integrationspolitik auch international bekannt, sogar eine Delegation aus Marokko reiste deshalb an.

Die haben sich vor allem dafür interessiert, wie unsere Verwaltung funktioniert. Unser Bürgerbüro arbeitet eng mit dem Ausländeramt zusammen. Wir haben alle Services dort gebündelt, digitalisiert und unsere Mitarbeiter extra geschult. Außerdem schauen wir darauf, dass möglichst viele von ihnen die Sprachen von denen, die kommen, sprechen.

Offenbach investiert massiv in Sprachförderung, zuletzt gingen 600 000 Euro in die Sprachangebote der Kitas. Warum ist das so wichtig?

Die deutsche Sprache ist sozusagen der gemeinsame Nenner in Offenbach. Und die Zeit zwischen zwei und sechs Jahren ist für die Sprachentwicklung entscheidend. Je länger ein Kind im Kindergarten ist, desto besser beherrscht es die deutsche Sprache beim Schuleintritt. Das ist natürlich besonders wichtig, wenn die Muttersprache im Elternhaus eine andere ist.

Sie sagen, die Stimmung ist grundsätzlich positiv. Bundesweit hat sich diese seit der Flüchtlingskrise aber doch gedreht.

Wir haben keine Flüchtlinge vom Bund zugewiesen bekommen, weil wir bereits zuvor 1000 Menschen mehr aufgenommen haben, als unserem Kontingent entsprochen hätte. Vereinzelt habe ich schon kritische Stimmen gehört, auch von Menschen, die selbst Migrationshintergrund haben. Aber die Grundstimmung in Offenbach ist schon so, dass die Flüchtlinge hier willkommen sind. Was einem dennoch Sorgen machen kann, ist das Erstarken am rechten Rand. Am Sportplatz hört man jetzt Parolen, die vor zehn Jahren undenkbar gewesen wären.

Bei der vergangenen Kommunalwahl erreichte die AfD in Offenbach mit neun Prozent zwar vergleichsweise wenige Wähler, sitzt aber seither erstmals im Stadtparlament - nach der Landtagswahl am 28. Oktober wohl auch im Landtag. Wie geht man als grüner Politiker, der sich für Integration einsetzt, damit um?

Wir müssen uns diesen Tendenzen entgegenstellen und der AfD argumentativ begegnen. Aber wir müssen auch die Ängste der Menschen ernstnehmen und Lösungen anbieten. Viele haben Sorge, ihre Arbeitsplätze zu verlieren oder dass ihre Wohnungen teurer werden. Wir versuchen daher, Wohnraum zu schaffen. Bei uns sind die Mietpreise noch moderat, vor allem im Vergleich zu Frankfurt.

Allerdings müssen wir aufpassen, dass die Menschen nicht nur in Offenbach schlafen und woanders arbeiten - deshalb müssen wir auch Arbeitsplätze und Gewerbeflächen schaffen, nicht nur Wohnungen. Unsere Arbeitslosigkeit geht zwar zurück, ist aber über dem Durchschnitt in Hessen. Dafür haben wir auch einen Masterplan geschaffen. Die Menschen sollen merken, wie Kommunalpolitik aktiv wird.

Sie sind seit 1995 in Offenbach als Politiker tätig, die vergangenen sechs Jahre waren Sie in der Stadtregierung für Integration zuständig. Nun gehen Sie in den Ruhestand - guten Gewissens?

Ich gehe mit einem guten Gefühl. Meine Prognose: In zwanzig Jahren wird ein Migrationshintergrund so selbstverständlich geworden sein, dass es nicht mehr als Problem wahrgenommen wird. Dann sind wir alle einfach nur mehr Offenbacher und Offenbacherinnen.