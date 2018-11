21. November 2018, 18:49 Uhr Interpol An der Spitze der Weltpolizei

Bei der Wahl zum Interpol-Präsidenten setzt sich der Südkoreaner Kim Jong-yang durch, zum Missfallen Moskaus.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Der Südkoreaner Kim Jong-yang wird neuer Interpol-Präsident. Der 57-Jährige, der bereits seit dem Verschwinden seines chinesischen Vorgängers Meng Hongwei vor zwei Monaten Interims-Präsident war, ist der erste koreanische Chef der internationalen Polizei-Organisation. Die Generalversammlung von Interpol hat ihn am Mittwoch in Dubai gegen den Favoriten Alexander Prokopchuk gewählt. Moskau nahm die Nichtwahl des Beamten aus Putins Innenministerium als Affront auf: Es sei Druck auf Teilnehmerländer ausgeübt worden. Wie Prokopchuk war auch Kim bisher Interpol-Vizepräsident.

Der südkoreanische Karrierepolizist arbeitete nach dem Beamtenexamen zuerst im Transportministerium, wurde aber schon 1992 als Offizier in den Polizeidienst versetzt, zuletzt war er Polizeipräsident der Provinz Gyeonggi, dem Umland der Hauptstadt Seoul. Zu Beginn unseres Jahrzehnts hatte er das Interpol-Büro Seoul geleitet, seither sitzt er im Exekutivkomitee von Interpol, in den vergangenen drei Jahren als Vize-Präsident für Asien.

Die Rufe des Westens gegen den Russen Prokopchuk waren zuletzt stetig lauter geworden. Den Ausschlag gab schließlich US-Außenminister Mike Pompeo. Er hatte am Dienstag gegenüber Reportern betont, er empfehle "allen Ländern, die den Rechtsstaat respektieren, einen Interpol-Präsidenten "mit Integrität" zu wählen. "Wir glauben, Kim ist ein solcher Kandidat." Auch die britische Regierung unterstützte Kim.

In Südkorea schwirrte Kim vor drei Jahren mit einem Foto durch die Medien, auf dem er in der Gala-Uniform des Polizeikommandenten der Pop-Sängerin Jisook von der Girlie-Gruppe Rainbow eine Urkunde überreicht. Er ernannte die damals 25-Jährige, die auf dem Foto ebenfalls Polizeiuniform trägt, zur Goodwill-Botschafterin der Polizei für die Sicherheit von Kindern. Die Ernennung war Teil von "K-Cop", das steht für "Korea-Polizei". Nach dem Vorbild von K-Pop, der Populärkultur Südkoreas, die in ganz Ostasien äußerst beliebt ist, soll Korea, eines der sichersten Länder der Welt, nun auch seine erfolgreichen Polizeimethoden exportieren. Kim war allerdings auch in die Schlagzeilen geraten, als er 2015 während einer Geiselnahme in Ansan, statt die Führung der Polizeiaktion zu übernehmen, an einer öffentlichen Diskussion teilnahm. Das Familiendrama endete mit einem Doppelmord, Angehörige der Opfer warfen der Polizei später vor, sie habe inkompetent, konfus und viel zu spät gehandelt.

Normalerweise wird der Interpol-Präsident für vier Jahre gewählt, Kim jedoch nur bis 2020. Das wäre das Ende der Amtszeit von Meng, der in China wegen angeblicher Korruption festgehalten wird. "Unsere Welt steht vor ungekannten Veränderung, sie werden zu einer großen Herausforderung für die öffentliche Sicherheit", so Kim nach seiner Wahl. "Wir müssen eine Brücke in die Zukunft bauen."

Das Amt des Interpol-Präsidenten ist zeremionell, er leitet die Generalversammung und jährlich drei Sitzungen des Exekutivkomitees. Das Tagesgeschäft führt der Generalsekretär, der Deutsche Jürgen Stock.