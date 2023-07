Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr will ein Gesetz zur Umsetzung des "Digital Services Act" der Europäischen Union zur Internet-Regulierung "zeitnah" vorlegen. Der Entwurf für ein "Digitale Dienste-Gesetz" befände sich in der Ressortabstimmung. Der sogenannte Digital Services Act (DSA) sieht vor, dass Online-Plattformen wie soziale Netzwerke und Onlinehändler Maßnahmen ergreifen müssen, um Nutzerinnen und Nutzer vor illegalen Inhalten, Waren und Dienstleistungen zu schützen. Hass-Postings und Desinformation sollen schneller entfernt werden. Sehr große Online-Plattformen mit mehr als 45 Millionen Nutzern in der EU wie Facebook, Amazon oder Google haben dabei die meisten Pflichten. Mitgliedstaaten sollen Digitale-Dienste-Koordinatoren benennen, also Agenturen, die mit der Umsetzung des Gesetzes betraut werden.