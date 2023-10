Ein junger Mann in Gaza Stadt filmt den Start von Raketen, die in Israel einschlagen sollen. Für welche Aussage sein Video womöglich später im Netz herhält, ist eine andere Frage.

Von Thomas Kirchner

Die Rakete war kaum eingeschlagen in der Klinik im Gazastreifen, als sich am Dienstagabend beide Konfliktparteien die Schuld am Tod Hunderter Menschen zuschoben. Im Internet wurden eilig Bilder und Videos gepostet, die angeblich zweifelsfrei beweisen, dass Israel verantwortlich sei. Die israelische Armee dementierte und lieferte Material, das auf den Islamischen Dschihad in Palästina als Urheber hinweist. Die Wahrheit wird vielleicht niemals endgültig geklärt. Es gibt ja "Beweise" für beide Versionen.