Der frühere Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) setzte sich nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung dafür ein, die Verfassungsschutz-Kritik an einigen problematischen AfD-Aussagen abzumildern. So geht es aus internen Dokumenten hervor. Er nutzte demnach ein vertrauliches Treffen mit seinem Geheimdienstchef Thomas Haldenwang im Januar 2021, um im letzten Moment auf eine AfD-Bewertung einzuwirken und ein Gutachten noch einmal überarbeiten zu lassen. Die Verfassungsschutz-Kritik an bestimmten AfD-Äußerungen wurde dabei deutlich abgeschwächt. So wurde etwa die Aussage von AfD-Politikern, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, nach Seehofers Intervention weniger kritisch beurteilt. Auch Seehofer hatte sich 2018 in ähnlicher Form geäußert.