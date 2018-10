26. Oktober 2018, 18:49 Uhr Internationale Sicherheit Appell gegen atomares Wettrüsten

Neun frühere SPD-Vorsitzende warnen vor neuen Konflikten und Kriegen, wenn die USA aus dem INF-Abrüstungsvertrag aussteigen.

Neun frühere SPD-Vorsitzende haben vor einem neuen atomaren Wettrüsten gewarnt. Der Mittelstrecken-Abrüstungsvertrag INF schütze Europa und vor allem Deutschland seit mehr als 30 Jahren davor, Austragungsort eines bedrohlichen atomaren Wettrüstens zu werden, heißt es in ihrem Appell, der an diesem Samstag im Berliner Tagesspiegel erscheinen soll. Nun sei das tiefe Misstrauen des Kalten Krieges zurück. Die Gefahr von unbeabsichtigten nuklearen Konfrontationen und Vernichtungskriegen aufgrund von Fehlern und Missverständnissen werde größer, heißt es weiter. "Heute fehlt eine kräftige Stimme, die das scheinbar Utopische - Abrüstung und gemeinsame Sicherheit statt Aufrüstung, Abgrenzung und Feindschaft - wieder ins Reale zurückholen will." Deutschland und Europa müssten jetzt eine solche Stimme werden. Anlass für den vom Künstler Klaus Staeck organisierten Appell ist der von US-Präsident Donald Trump angekündigte Ausstieg aus dem Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenraketen in Europa. Unterzeichnet haben den Appell die früheren SPD-Vorsitzenden Gerhard Schröder, Björn Engholm, Sigmar Gabriel, Franz Müntefering, Matthias Platzeck, Kurt Beck, Hans-Jochen Vogel, Rudolf Scharping und Martin Schulz. Der Appell wurde im Internet veröffentlicht und wirbt um weitere Unterstützer.