Große Not in der Sahelzone und im Südsudan: Eine Frau trägt einen Sack mit Lebensmitteln, den sie vom Internationalen Roten Kreuz erhalten hat.

Kriege und Konflikte machen in der Pandemie keine Pause, warnt Peter Maurer, Chef des Internationalen Roten Kreuzes. Über die verheerenden sozialen Folgen von Corona und die Sorge, dass reiche Staaten den armen Ländern den Impfstoff wegkaufen.

Interview von Daniel Brössler

Die Corona-Pandemie bringt nicht nur Staaten an ihre Grenzen, sondern auch internationale Hilfsorganisationen. Der Schweizer Peter Maurer, Präsident des Internationalen Roten Kreuzes (IKRK), fordert eindringlich mehr Unterstützung. Auch seine Erwartungen an Deutschland, das am Dienstag eine Geberkonferenz für die Sahelzone mit ausrichtet, sind hoch.