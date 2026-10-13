„Stein für Stein“ will die amerikanische Regierung den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zerstören. So hat es US-Außenminister Marco Rubio angedroht – und am Freitag neue, scharfe Sanktionen gegen die gesamte Institution angekündigt. Ist das der Todesstoß für dieses Gericht, dessen Bedeutung das Nobelpreiskomitee gerade erst durch die Auszeichnung einer ehemaligen Haager Richterin mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis unterstrichen hat? Der Rechtsprofessor Christoph Safferling leitet die „Akademie Nürnberger Prinzipien“, an der regelmäßig internationale Juristen aus Den Haag zum vertraulichen Austausch zusammenkommen, finanziert unter anderem durch das Auswärtige Amt.
Internationaler Strafgerichtshof gegen USA„Jetzt nachzugeben wäre fatal“
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Ist der Internationale Strafgerichtshof trotz der US-Sanktionen arbeitsfähig? Oder zensiert sich die Weltjustiz aus Angst vor Washington längst selbst? Antworten des Völkerrechtlers Christoph Safferling.
Interview von Ronen Steinke
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