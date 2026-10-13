„Stein für Stein“ will die amerikanische Regierung den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zerstören. So hat es US-Außenminister Marco Rubio angedroht – und am Freitag neue, scharfe Sanktionen gegen die gesamte Institution angekündigt. Ist das der Todesstoß für dieses Gericht, dessen Bedeutung das Nobelpreiskomitee gerade erst durch die Auszeichnung einer ehemaligen Haager Richterin mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis unterstrichen hat? Der Rechtsprofessor Christoph Safferling leitet die „Akademie Nürnberger Prinzipien“, an der regelmäßig internationale Juristen aus Den Haag zum vertraulichen Austausch zusammenkommen, finanziert unter anderem durch das Auswärtige Amt.