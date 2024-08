Von Ronen Steinke, Berlin

Während der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag gerade noch prüft, ob er gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den Verteidigungsminister Joav Gallant Haftbefehle erlassen wird, haben sich eine Reihe von westlichen Staaten mit juristischen Appellen an die Richter gewandt. Die USA, Ungarn, Tschechien, aber auch Deutschland stellen sich schützend vor die israelische Regierung. Sie plädieren dafür, keine Haftbefehle gegen die Regierungsspitze in Jerusalem zu beschließen – zumindest vorerst nicht. Ihre Einwände schickten sie am Dienstag an das Gericht – kurz vor Ablauf einer Frist, die die Richter ihnen dafür gesetzt hatten.