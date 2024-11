Haftbefehl gegen Netanjahu und Gallant. Der Internationale Strafgerichtshof verdächtigt Israels Premier und dessen Ex-Verteidigungsminister, Hunger als Kriegsmittel eingesetzt zu haben. Die Richter in Den Haag stimmen damit einem Antrag des Chefanklägers Khan vom Mai zu. Ein Haftbefehl wird auch gegen Hamasführer Mohammed Deif erlassen, aber der ist vermutlich bereits tot. Zum Artikel (SZ Plus)

Feuert Russland mit Interkontinentalrakete auf ukrainische Großstadt? Sollte sich dies bestätigen, wäre es der allererste Einsatz einer solchen Waffe in einem Krieg. Die Ukraine hatte zuvor die militärisch wichtige Region Kursk in Russland mit britischen Marschflugkörpern Storm Shadow angegriffen. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD-Politiker fordern umgehende Entscheidung in K-Frage. Nach tagelanger Debatte über die Kanzlerkandidatur in der SPD drängen hochrangige Mitglieder und SPD-Bundestagsabgeordnete auf eine umgehende Entscheidung für Scholz. Parteichef Klingbeil kündigt einen zügigen Entschluss in der K-Frage an. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Boris Pistorius schadet auch sich selbst (SZ Plus)

Bei VW stehen jetzt Warnstreiks an. Vorstand und Gewerkschaft können sich nicht darauf einigen, wie in der Krise gespart werden soll. Ab Dezember können die Beschäftigten die Arbeit niederlegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Statistisches Bundesamt: Zahl der Insolvenzen steigt

Im Cum-Ex-Prozess ist der Kronzeuge auch AngeklagterKai Uwe-Steck hat viele Banker und Anwälte verraten, um in der Cum-Ex-Aufklärung besser wegzukommen. Bald wird er wissen, ob sich das für ihn gelohnt hat: Er sitzt selbst auf der Anklagebank, wegen mehr als 400 Millionen Euro Steuerhinterziehung.Zum Artikel

Trumps starke Frauen: Ganz zu seinen Diensten. Der designierte US-Präsident hat wirklich alles getan, der Republikanischen Partei ein Image als frauenfeindliches Umfeld zu verschaffen. Trotzdem sitzen in seinem Kabinett bald erstaunlich viele mächtige Frauen, die seine radikalen Positionen teilen. Zum Artikel (SZ Plus)

Ausgerechnet Gaetz soll nach Trumps Willen Justizminister werden. Als Trump ankündigte, Gaetz solle das Justizministerium übernehmen, dachten selbst in den Reihen der Republikaner einige, das sei ein Witz. Dem Ex-Abgeordneten aus Florida werden Sex mit einer Minderjährigen und Drogenkonsum vorgeworfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Musk und Ramaswamy wollen Home-Office für Bundesangestellte abschaffen. Die designierten Leiter der Behörde für die Senkung von Staatsausgaben nehmen in Kauf, dass eine erzwungene Rückkehr aus dem Home-Office wohl eine Kündigungswelle nach sich ziehen würde. Trump nominiert den "loyalen Patrioten" Whitaker als US-Nato-Vertreter. Zum Liveblog

