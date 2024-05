Ein Haftbefehl gegen Netanjahu würde Berlin in ein Dilemma stürzen

Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Die Reaktion aus dem Weißen Haus ließ nicht lange auf sich warten. "Empörend" sei es, dass der Ankläger beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) einen Antrag auf Haftbefehl gegen israelische Regierungsmitglieder gestellt habe, namentlich Premier Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Joav Gallant. Was auch immer dieser Ankläger andeuten möge, "es gibt keine Gleichwertigkeit - keine - zwischen Israel und der Hamas", ließ Präsident Joe Biden mitteilen. Außenminister Tony Blinken warnte, die Anträge könnten die Verhandlungen über eine Waffenruhe und eine Freilassung der noch in der Gewalt der Hamas verbliebenen Geiseln gefährden. Die USA haben das Römische Statut nicht ratifiziert, auf das der Gerichtshof gegründet ist, und haben die Unterzeichnung widerrufen - so wie Israel auch.