Muslime in der Zentralafrikanischen Republik flüchten Anfang 2014 vor marodierenden Christen.

Drückten katholische Kleriker ein Auge zu, als christliche Milizen grausam gegen Muslime vorgingen? Eindrücke aus Den Haag, wo ein Bischof zu Kriegsverbrechen in der Zentralafrikanischen Republik aussagt.

Von Ronen Steinke, Den Haag

Der Bischof, graues Hemd und weißes Kragenband, erinnert sich an die Tage, als Panik ausbrach in seiner kleinen Stadt, mitten im afrikanischen Urwald. "Drei, vier Polizisten - was können die schon ausrichten gegen Dutzende Männer mit Macheten?"