4. Mai 2019, 04:03 Uhr Internationale Politik Nordkorea feuert Kurzstrecken-Raketen ab

Es ist der erste Vorfall dieser Art seit 2017. Im Februar hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ein Gipfeltreffen mit US-Präsident Trump abgebrochen.

Nordkorea hat nach Erkenntnissen seines südlichen Nachbarn am Samstagmorgen erstmals seit 2017 mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert. Diese seien von der Küstenstadt Wonsan in Richtung Osten geflogen, teilte das südkoreanische Militär mit. Sie hätten dabei eine Strecke von 70 bis 200 Kilometer zurückgelegt. Gemeinsam mit US-Stellen würden nun Details der Vorfalls analysiert. Der Norden hatte zuletzt im November 2017 eine interkontinentale ballistische Rakete abgefeuert.

Das kommunistische Nordkorea wird wegen seines Atom- und Raketenprogramms international mit Sanktionen belegt. Das zweite Gipfeltreffen von Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump zur Lösung des Konflikts wurde im Februar ergebnislos abgebrochen.

Die Spannungen verschärften sich seitdem wieder. "Es scheint offensichtlich, dass Nordkorea wütend ist über den scheinbaren Mangel an Flexibilität in der Position der Trump-Administration zum Abbau von Sanktionen", sagte Harry Kazianis vom Institut Center for the National Interest.