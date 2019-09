Prag/Zittau (dpa) - Der deutsch-tschechische Zukunftsfonds fördert wieder zahlreiche grenzüberschreitende Projekte. Auf seiner Sitzung im sächsischen Zittau gab der Verwaltungsrat der Stiftung am Mittwoch Mittel in Höhe von knapp 546 000 Euro frei. Das teilte eine Sprecherin mit. Der Fonds trage mit seiner Arbeit "nachhaltig zum Aufbau von gemeinsamen Netzwerken" bei, sagte demnach Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker.

Unter den 119 bewilligten Vorhaben ist unter anderem eine Jugendbegegnung zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Großhennersdorf (Landkreis Görlitz). Weiter gefördert wird auch der Schulverband "Schkola", der deutsche, tschechische und polnische Bildungseinrichtungen zusammenbringt. Rund 9000 Euro gehen an die Macher eines interaktiven Online-Dokumentarfilms, der die Ereignisse um die Flucht von Tausenden DDR-Bürgern über die BRD-Botschaft in Prag in den Westen im Herbst 1989 rekonstruieren soll.

Das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk in Berlin und eine Grundschule aus Marienbad (Marianske Lazne) wollen Jugendliche aus beiden Ländern über das Thema Flucht und Asyl ins Gespräch bringen. Der deutsch-tschechische Zukunftsfonds besteht seit 1997. Er fördert gezielt Projekte, welche Menschen aus Tschechien und Deutschland zusammenführen.