Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) geht von einer weiteren Entspannung im Verhältnis mit der Türkei aus. In der Zeit nach dem Putsch 2016 in der Türkei sei es teils "extrem schwierig" gewesen, sagte Puttrich der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Inzwischen sehe es aber so aus, als könnten die Verbindungen wieder enger werden. "Insbesondere nach meinem letzten Besuch in Bursa haben sich wieder weitere Kontakte und Aktivitäten ergeben."

Puttrich war zuletzt vom 15. bis 18. September 2019 mit einer Delegation aus Landtagsabgeordneten und kommunalen Vertretern in die Partnerprovinz Bursa und nach Istanbul gereist. Es war bereits die vierte Türkeireise der Ministerin. Die Partnerschaft zwischen Hessen und der türkischen Provinz besteht seit dem Jahr 2010 - im November steht das zehnjährige Jubiläum an.