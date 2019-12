Rostock (dpa/mv) - Die IHK zu Rostock hofft mit Blick auf die britischen Unterhauswahlen am kommenden Dienstag auf einen Verbleib Großbritanniens in der EU. Ein Brexit - egal ob geregelt oder ungeregelt - würde für die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern in keinem Fall positiv verlaufen, sagte der Leiter des Bereiches Volkswirtschaft und International, Mario Rothaupt, der Deutschen Presse-Agentur.

Auch wenn der Nordosten im Vergleich zu anderen Bundesländern kein ausgeprägtes Exportland ist, wurden im Jahr 2018 dennoch Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 300 Millionen Euro exportiert. Dies waren laut Rothaupt vor allem Dünger, Getreide oder Metallerzeugnisse wie Fundamente für Windkraftanlagen.