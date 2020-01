International - Neustadt an der Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Im geschichtsträchtigen Hambacher Schloss kommt heute der deutsch-französische Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit erstmals zusammen. An der Sitzung in Neustadt an der Weinstraße nehmen unter anderem Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und der Beauftragte für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Werner Schreiner, teil.

Der Ausschuss geht auf einen Vertrag zurück, den Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron vor einem Jahr in Aachen unterzeichnet hatten. Das Gremium steht unter der Leitung der Beauftragten für deutsch-französische Zusammenarbeit: Frankreichs Staatssekretärin Amélie de Montchalin und Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt (SPD).

Beim sogenannten Hambacher Fest hatten 1832 Zehntausende Menschen Freiheit, nationale Einheit und Bürgerrechte eingefordert. Die Feier gilt als ein Meilenstein auf dem Weg zur Demokratie in Deutschland.