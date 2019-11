Leipzig (dpa) - US-Außenminister Mike Pompeo hat am Donnerstag die Leipziger Nikolaikirche besucht. Gemeinsam mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) informierte er sich über die friedliche Revolution in der DDR vor 30 Jahren. Friedensgebete, die in der zentralen Kirche abgehalten wurden, waren 1989 der Ausgangspunkt für die Montagsdemonstrationen gegen die SED-Diktatur.

In der Nikolaikirche wollte Pompeo Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) sowie Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) treffen. Nach einem kurzen Orgelkonzert wollte der US-Außenminister eine Blume an der Friedenssäule vor der Kirche niederlegen. Im Anschluss an den Besuch der Nikolaikirche war eine Diskussionsrunde mit Leipziger Bürgerrechtlern geplant.

Neben historischen Ereignissen ging es in Leipzig auch um aktuelle Themen. Im historischen Alten Rathaus hatte sich Pompeo mit Maas zu Gesprächen zurückgezogen. Am frühen Abend wollte der US-Außenminister nach Halle weiterreisen.

Am Vormittag hatte er US-Truppen an den bayerischen Standorten Grafenwöhr und Vilseck besucht. Zudem machte er in dem Ort Mödlareuth an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze Station.