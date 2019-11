Berlin/Leipzig (dpa/sn) - US-Außenminister Mike Pompeo besucht im Rahmen seiner Deutschlandreise am Donnerstag Leipzig. Dort sind unter anderem ein Arbeitstreffen mit Außenminister Heiko Maas und ein Besuch der Nikolaikirche als wichtigem Ort der friedlichen Revolution geplant.

Pompeo will am Donnerstag zunächst die US-Truppenstandorte in Grafenwöhr und Vilseck in Bayern besuchen. Danach reist er nach Mödlareuth, das ehemals geteilte Dorf an der bayerisch-thüringischen Grenze. Anschließend besucht er neben Leipzig auch Halle, wo vor fast einem Monat zwei Menschen bei einem Anschlag eines Rechtsextremisten getötet wurden.

Pompeo will bis Freitag politische Gespräche in Deutschland führen und an Veranstaltungen zum 30. Jahrestag des Mauerfalls teilnehmen.