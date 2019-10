Köln (dpa) - Deutschlands "First Lady" Elke Büdenbender hat die Bedeutung von kinderfreundlichen Städten für das Aufwachsen von jungen Menschen betont. "Die Strukturen unserer Städte spielen dabei eine wichtige Rolle", sagte die Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Dienstag in Köln. Man müsse Kinder teilhaben lassen und ihre Interessen berücksichtigen, "damit alle Kinder die Chance haben auf ein gutes Leben. Dass sie lernen können, dass sie sich nicht isolieren und dass sie nicht am Ende zu Menschenfeinden werden. Da haben wir alle eine gemeinsame Verantwortung für."

In Köln treffen sich in dieser Woche knapp 100 Bürgermeister aus aller Welt mit mehreren Hundert Kindern und Jugendlichen aus mehr als 60 Ländern zum ersten internationalen Gipfel für kinderfreundliche Kommunen, der vom Kinderhilfswerk Unicef veranstaltet wird. Dort soll erarbeitet werden, wie kinderfreundliche Städte in Zukunft aussehen sollten und Kinderrechte gestärkt werden können. Zum Abschluss soll eine gemeinsame Erklärung verabschiedet werden.