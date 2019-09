Kopenhagen (dpa/lno) - Dänemark ist nach Ansicht des FDP-Politikers Wolfgang Kubicki Vorbild für die Einbeziehung der betroffenen Menschen bei Großprojekten. Dies habe sich beim Bau der großen Beltbrücke gezeigt, gegen die es anfangs in Dänemark großen Widerstand gegeben habe wie in Deutschland gegen die feste Fehmarnbeltquerung und die geplante Hinterlandanbindung in Ostholstein, sagte der Bundestagsvizepräsident und Vorsitzende der Baukommission des Deutschen Bundestags am Dienstag nach Gesprächen in Kopenhagen. Kubicki betonte, die Deutschen könnten von den Dänen lernen, wie man bei entsprechenden Projekten auf die Menschen vor Ort zugehen könne und wie man ihnen die Sorgen nehme.