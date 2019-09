Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute zu schwierigen Gesprächen in der chinesischen Hauptstadt Peking erwartet. Sie trifft zunächst mit Ministerpräsident Li Keqiang zusammen. Anschließend wird es für die Kanzlerin einen Empfang mit militärischen Ehren an der Großen Halle des Volkes geben. Überschattet wird der Besuch vom Handelsstreit zwischen China und den USA sowie den Unruhen in Hongkong. Opposition und Menschenrechtsorganisation forderten die Kanzlerin auf, bei ihrem China-Besuch klar Stellung zu den Unruhen in Hongkong zu beziehen.