Berlin/Mödlareuth (dpa/th) - US-Außenminister Mike Pompeo besucht im Rahmen seiner Deutschlandreise am Donnerstag Mödlareuth, das ehemals geteilte Dorf an der bayerisch-thüringischen Grenze. Wegen des meterhohen Betonwalls nannten die Amerikaner das Dorf früher "Little Berlin". An diesem symbolträchtigen Ort will Pompeo laut US-Außenministerium seinen deutschen Amtskollegen Heiko Maas (SPD) treffen und sich mit ihm Teile der alten Grenzanlagen anschauen.

Pompeo will am Donnerstag zunächst die US-Truppenstandorte in Grafenwöhr und Vilseck in Bayern besuchen. Danach reist er nach Mödlareuth und anschließend nach Leipzig. Auch Halle will der US-Außenminister besuchen - fast einen Monat nach dem dortigen Anschlag eines Rechtsextremisten mit zwei Toten. Pompeo will bis Freitag politische Gespräche in Deutschland führen und an Veranstaltungen zum 30. Jahrestag des Mauerfalls teilnehmen.