Flensburg (dpa/lno) - Die dänische Königin Margrethe II. hat ihren mehrtägigen Besuch in Schleswig-Holstein beendet. Sie verließ am Freitagnachmittag mit der königlichen Jacht "Dannebrog" den Flensburger Hafen. Zuvor hatte die 79 Jahre alte Monarchin erneut ein strammes Programm absolviert. So besuchte sie unter anderem eine dänisch-friesische Schule in Nordfriesland, die dänische Bibliothek in Flensburg und das Möbelgeschäft Dänisches Bettenlager. Dänemark wertet den Besuch als offiziellen Auftakt zu den Hundertjahrfeierlichkeiten zur Festlegung der deutsch-dänischen Grenze im Jahr 1920.