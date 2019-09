Flensburg (dpa/lno) - Dänemarks Königin Margrethe II. beginnt am Dienstag in Flensburg ihren viertägigen Besuch in Schleswig-Holstein. Sie wird am Vormittag (10.00 Uhr) mit der königlichen Jacht "Dannebrog" im Flensburger Hafen erwartet. Dort wird sie unter anderem von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) und dem dänischen Generalkonsul Kim Andersen empfangen. Es folgt ein dicht getaktetes Programm: Die Königin besucht am ersten Tag ihres Aufenthalts unter anderem ein dänisches Altenheim, das dänische Industrie-Unternehmen Danfoss in Flensburg sowie das Industriemuseum Kupfermühle in der Nachbargemeinde Harrislee.

Dänemark wertet den Besuch der 79 Jahre alten Königin als Auftakt für die offiziellen Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Festlegung der deutsch-dänischen Staatsgrenze im nächsten Jahr. Diese war nach zwei Volksabstimmungen im Jahr 1920 bestimmt worden. So entstand im nördlichen Schleswig-Holstein die dänische Minderheit, der heute etwa 50 000 Menschen zugerechnet werden. Deren Einrichtungen hat die Königin, die seit 47 Jahren auf dem Thron sitzt, einen großen Teil ihres Besuchs gewidmet.