Flensburg/Kiel (dpa/lno) - Dänemarks Königin Margrethe II. hat ihren mehrtägigen Besuch in Schleswig-Holstein am Mittwoch mit einem Festgottesdienst in der Heiligengeistkirche in der Flensburger Innenstadt fortgesetzt. Zahlreiche Schul- und Kindergartenkinder und andere Schaulustige versammelten sich vor der 1386 erbauten Hauptkirche der Dänischen Kirche in Flensburg, um die Monarchin zu begrüßen. Zu den Besuchern des Gottesdienstes gehörten unter anderem der Bischof von Schleswig und Holstein, Gothart Magaard, sowie die Bischöfin des Bistums Hadersleben (Dänemark), Marianne Christiansen, zu deren Bistum auch die dänische Kirche in Südschleswig gehört.

Im Anschluss an den Gottesdienst geht es für Margrethe II. weiter nach Kiel. In der Landeshauptstadt will sie sich den Landtag anschauen und Parlamentspräsident Klaus Schlie sowie Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) treffen. Im Anschluss besucht die dänische Königin das Universitätsklinikum, dessen neues Zentralgebäude kürzlich eröffnet wurde. Danach fährt sie in das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, wo ihr auch ein Tiefseeroboter präsentiert wird. Am Abend nimmt Margrethe an einem Festabend in einer dänischen Schule in Schleswig teil.