Nach jahrelangen Diskussionen hat der Bundestag am späten Donnerstagabend die Einführung eines Lobbyregisters beschlossen. Das Gesetz verpflichtet professionelle Interessenvertreter dazu, sich in ein öffentlich einsehbares Register einzutragen und Angaben über ihre Auftraggeber zu machen. Dadurch soll deutlicher erkennbar werden, wer Einfluss auf politische Entscheidungen und die Gesetzgebung genommen hat. Treffen in Ministerien sollen bis zur Ebene von Unterabteilungsleitern erfasst werden. Das Register wird digital beim Bundestag geführt. Regelbrüche werden mit Bußgeldern von bis zu 50 000 Euro bestraft. Die Opposition hält die von der großen Koalition ausgehandelten Vorschriften allerdings nicht für ausreichend, auch die SPD hätte sich weitergehende Regelungen gewünscht.