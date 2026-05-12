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BundesregierungDobrindt will bei Integrationskursen doch weniger kürzen

Lesezeit: 3 Min.

Lehrbuch für einen Deutschkurs für Flüchtlinge. Seit Einführung der Intergrationskurse vor etwa 20 Jahren haben mehr als vier Millionen Menschen daran teilgenommen.
Lehrbuch für einen Deutschkurs für Flüchtlinge. Seit Einführung der Intergrationskurse vor etwa 20 Jahren haben mehr als vier Millionen Menschen daran teilgenommen. Hendrik Schmidt/dpa

Nach scharfen Protesten sollen kostenlose Integrationskurse auch für Menschen ohne gesicherte Bleibeperspektive möglich sein. Wie viele teilnehmen können, hängt allerdings vom Haushalt ab.

Von Manuel Bewarder und Georg Ismar, Berlin

Die von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) geplanten Kürzungen bei den Integrationskursen sollen deutlich verringert werden. Koalitionskreise bestätigten auf Anfrage entsprechende Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR. Demnach haben sich Fachpolitiker der SPD-Bundestagsfraktion und Dobrindts Bundesinnenministerium nach wochenlangen Verhandlungen auf einen Mechanismus geeinigt, wonach bereits von Juni an auch wieder Menschen ohne gesicherte Bleibeperspektive in Deutschland kostenlos an den Kursen auf staatliche Kosten teilnehmen könnten.

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