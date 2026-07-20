Sprache, Kultur, Geschichte: Kurse sollen Geflüchteten und Migranten helfen, in Deutschland anzukommen und zu arbeiten. Nun gefährdet der Sparplan sogar schon laufende Programme.

Der heftige Streit sollte eigentlich befriedet sein, die Koalition von Union und SPD geeint. So verlautete es Mitte Mai jedenfalls aus den Reihen der Koalitionspartner. Die von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) geplanten Einschränkungen bei den Integrationskursen waren demnach zumindest in voller Härte vom Tisch. Auch Menschen ohne gesicherte Bleibeperspektive sollten weiter an den Kursen auf staatliche Kosten teilnehmen können, die Kürzungen insgesamt geringer ausfallen als geplant.