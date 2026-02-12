Noch vor Kurzem hat das hausinterne Forschungszentrum des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) die eigene Integrationsstrategie in den höchsten Tönen gelobt: Bei den Geflüchteten von 2015 und 2016 sei sprachlich eine „besonders positive Entwicklung“ zu verzeichnen, heißt es in einer Ende 2025 veröffentlichten Studie. Als Grund dafür wird unter anderem der unkomplizierte Zugang zu Sprachkenntnissen über die vom Bamf zertifizierten Integrationskurse genannt.