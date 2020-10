Von Constanze von Bullion

Alle paar Monate dürfen Migrantenverbände beim Integrationsgipfel ihre Anliegen der Kanzlerin vortragen. Am Montag ging es um die Pandemie, die sozial bereits benachteiligte Menschen mit Migrationsgeschichte besonders hart trifft. Wer an der Kasse sitzt oder sich wenig Wohnraum mit vielen teilt, trägt höhere Gesundheitsrisiken. Auch digitale Bildung ist gefährdet, wo Laptops und bildungsbürgerliche Privilegien fehlen.

Innenminister Seehofer findet das so nebensächlich, dass er den Integrationsgipfel schwänzte, mal wieder. Er befasst sich zwar gern mit Migration - aber lieber da, wo sie an Sicherheitsfragen rührt. Die konstruktive Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft und das Gespräch mit ihren Repräsentanten ist ihm lästig. Interkulturelles Desinteresse aber steht besserem Zusammenleben im Weg.

Aber auch Einwandererkinder müssen sich aktiver einmischen. Es reicht nicht, ab und zu am Katzentisch der Politik artig um Chancengleichheit zu bitten. Sie muss erstritten werden, täglich, von liberalen Muslimen und Menschen mit dunkler Haut. Nur wenn sie unbequemer werden und in Parteien, in öffentlichen Debatten oder am Arbeitsplatz offensiver gegen Rassismus eintreten, wird man sie als Gesprächspartner ernster nehmen müssen. Gleichstellung gibt es nicht geschenkt.