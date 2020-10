Von Constanze von Bullion, Berlin

Ausgefallene Sprachkurse, Absagen bei Integrationskursen und dazu noch geschlossene Kitas - gerade Neuankömmlinge in Deutschland hat die Corona-Pandemie in die Isolation geführt. Nicht wenige Geflüchtete, die erst kürzlich ins Land gekommen sind, haben ihren ersten Job schon wieder verloren. "Wir wissen, dass gerade Menschen mit Migrationshintergrund in Berufen arbeiten oder Beschäftigungsverhältnisse haben, die als erste unter Druck geraten", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag beim Abschluss des Integrationsgipfels in Berlin. "Deshalb gilt der Aufgabe des Zusammenhalts der Gesellschaft, und dazu gehört für mich Integration, unser besonderes Augenmerk." Allerdings, auch das betonte Merkel, sei der Weg hier noch weit.

Rund 300 Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen, aber auch aus zivilgesellschaftlichen Initiativen und 75 Migrantenorganisationen trafen sich am Montag im Berliner Kanzleramt. Der Integrationsgipfel fand bereits zum zwölften Mal statt, pandemiebedingt erstmals als Videokonferenz - und unter Fernbleiben einiger wichtiger Protagonisten. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Integrationsstaatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU) befanden sich in Quarantäne und mussten das Treffen aus dem Home-Office verfolgen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wiederum, dessen Haus hauptamtlich für Migration zuständig ist, ließ den Gipfel ganz ausfallen. Dennoch sei das Thema ein "wesentlicher Bestandteil" von Seehofers Politik, betonte dessen Sprecher.

Die Bundeskanzlerin gab den verbliebenen Diskussionsteilnehmern gleich zum Start des Treffens eine Mahnung mit auf den Weg. "Bitte bringen Sie sich alle in die Diskussion ein", sagte Merkel. Die Betonung lag auf "alle". Denn wo nicht mit, sondern nur über Menschen mit Einwanderungsgeschichte gesprochen wird, da helfen erfahrungsgemäß auch Gipfeltreffen nicht weiter.

Im Mittelpunkt des Integrationsgipfels stand diesmal besonders die Frage, wie Menschen mit Einwanderungsbiografie vorankommen können - trotz Covid-19. "Corona zeigt uns, wie wichtig der Einsatz für die Integration ist", sagte Integrationsstaatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU) am Montag. Viele Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, aber auch Mitarbeiter an der Supermarktkasse seien als Menschen mit Einwanderungsgeschichte von der Pandemie besonders hart getroffen. Gleichzeitig seien wichtige Integrationsangebote für Geflüchtete wegen Corona ausgefallen oder könnten nur eingeschränkt stattfinden. Mit dem Nationalen Aktionsplan Integration setze die Bundesregierung nun auf eine "Digitaloffensive" bei Integrations- und Sprachkursen und gezielte Beratung in sozialen Netzwerken. Dabei liege "ein starker Fokus auf Frauen", die nun mit speziellen digitalen Beratungsangeboten aus der Isolation geholt werden sollen.

Dass Digitales den persönlichen Kontakt nicht ersetzen kann, gerade wenn Menschen neu im Land seien, betonte unterdessen Angela Merkel. Leidtragende von Kontaktbeschränkungen seien hier insbesondere Kinder und Jugendliche. "Gerade wenn es um Sozialkompetenzen oder um Spracherwerb geht, ist natürlich der Präsenzbetrieb von Kitas und Schulen sehr, sehr wichtig", so die Kanzlerin. Merkel betonte, gerade mit Blick auf künftige Ausbildungs- und Arbeitschancen dürften junge Menschen "jetzt nicht zu Verlierern der Pandemie werden".

Mit zahlreichen Verbesserungen soll nun die Erstintegration von Neuankömmlingen, aber auch deren Eingliederung in die deutsche Mehrheitsgesellschaft besser gefördert werden. Neben neuen digitalen Formaten der Sprachförderung und Beratung soll auch eine verbesserte Praxis bei der Anerkennung von Berufs- und Bildungsabschlüssen durchgesetzt werden. Wichtig sei das bereits geplante Förderungsprogramm für ausbildende Betriebe, aber auch die Förderung von frühkindlicher Bildung und Integration in den Arbeitsmarkt.

Um Ausbeutung auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern, werde aber auch eine engere Zusammenarbeit mit der Finanzkontrolle zur Verhinderung von Schwarzarbeit angestrebt, kündigte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) an. Mehmet Kiliç vom Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat sagte, nicht nur Sprachkenntnisse seien ein Schlüssel zur Integration. Nötig sei auch eine stärkere Verantwortungskultur. "Ohne Teilhabe an der Verfassungskultur kommen wir nicht voran", betonte Kiliç. Gerade nach den Terroranschlägen in Frankreich seien Deutschlands Einwanderer "fest entschlossen, die freiheitliche Grundordnung unseres Landes gegen Extremisten jeglicher Couleur zu verteidigen". Hamidou Bouba vom Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege betonte, am "Weg zu gerechteren Bildungschancen" müsse in Deutschland noch weiter gearbeitet werden.