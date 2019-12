Die Staatsministerin für Integration hat Sprachtests für Kinder in Kitas gefordert. "Wichtig ist, dass alle Kinder die gleichen Startchancen haben, und dazu brauchen wir flächendeckend diese Tests", sagte Annette Widmann-Mauz (CDU), die am Dienstag ihren Bericht zum Stand der Integration vorstellte. Im Anschluss müssten Kinder verpflichtende Angebote wahrnehmen, um beim Schuleintritt Deutsch zu sprechen. Die Tests sollen für alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft gelten. "Die Frage, ob man Deutsch kann, wenn man in die Schule kommt, ist keine Frage des Migrationshintergrunds", sagte Widmann-Mauz.