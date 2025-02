Das Münchner Ifo-Institut schlägt vor, die Verteilung von Asylsuchenden auf Bundesländer und Landkreise stärker davon abhängig zu machen, wie viele offene Arbeitsstellen es dort gibt. Dadurch würde die Integration erleichtert, sagt Ifo-Experte Panu Poutvaara. Es spiele eine wichtige Rolle, ob die Asylsuchenden einen Job finden, und dabei komme es auch auf die Lage am lokalen Arbeitsmarkt an. Die Erstunterbringung sei „entscheidend für eine erfolgreiche Integration“. Doch die Entscheidung über den Unterbringungsort nach der Ankunft in Deutschland gleiche heute „einem Lotterieverfahren, das potenziell schädlich für den Integrationserfolg ist“, kritisiert der Wirtschaftsforscher. Bislang werden Asylsuchende in Deutschland nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Dieser berücksichtigt Steuereinkommen und Bevölkerungszahl. Die Länder selbst verteilten dann in der Regel proportional zur vorhandenen Bevölkerung in die Landkreise weiter.